HABER

Kaçak ürünlere el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Kaçak ürünlere el konuldu

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu.
KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 SKM suçu kapsamında Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden işletmeciliğini M.H.T. isimli şahsın yaptığı iş yerinde 210 kilogram gümrük kaçağı pirinç, 30 kilogram gümrük kaçağı çay, 150 gramlık 99 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 300 gramlık 34 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 7869,4 gram gümrük kaçağı Afganistan menşe’li Maraş otu benzeri çiğneme otu, 4,5 gramlık 420 adet sigara sarma kağıdı, 40 adet oyun kağıdı, 159 adet gümrük kaçağı kulaklık, 21 adet gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi ve ürünlerin tamamına el konuldu. Şüpheli M.H.T. işlemlerinin ardından talimat doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Rent-a car çetesi çökertildiRent-a car çetesi çökertildi
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyorDünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.