Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

İddiaya göre, Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.
Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birlikte her yerde aranmaya başlanan M.F.’nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu.
Yanında tüfek de olduğu ileri sürülen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. (İHA)
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