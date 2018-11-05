HABER

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:31 | Son Güncelleme

İzmir’de bir uzman çavuşun tüfek ve askeri araçla ortadan kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

İddiaya göre, Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

ARAÇ SAATLER SONRA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birlikte her yerde aranmaya başlanan M.F.’nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

Yanında tüfek de olduğu ileri sürülen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. (İHA)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)
Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendiAlmanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş izmir Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
askerimizi çıldırttınız en sonunda
Psikolojik sorunu olan biri nasıl böyle bir görevde tutulur.
inşallah bir delilik yapmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.