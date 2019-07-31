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Kaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

RİZE’de ünlü turizm merkezlerinde tur şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde kaçak, belgesiz ve rehbersiz taşımacılık yapan 36 acenteye para cezası kesildi.

Kaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildi

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’de ünlü turizm merkezlerinde tur şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde kaçak, belgesiz ve rehbersiz taşımacılık yapan 36 acenteye para cezası kesildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile birlikte acente hizmeti veren turist taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim yapıldı. Güvenlik görevlileriyle birlikte denetimlerde 5 kişilik bir ekip hazır bulundu. Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Görevlisi Olgun Yüksel’in öncülüğünde Rize’nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'nda 3 gün boyunca yapılan denetimlerde kaçak, belgesiz ve rehbersiz taşımacılık yapan 36 acenteye para cezası kesildi.
‘BELGELİ REHBER BULUNDURMAK ZORUNLU'
Türkiye’nin her yerinde bu denetimleri yaptıklarını ifade eden TUREB Denetmeni Olgun Yüksel, “Öncelikli hedefimiz kaçak tur firmaları, işletme belgesiz acenteler ile belgesiz turist rehberliği yapan kişileri tespit ederek cezai işlem uyguluyoruz. 1618 sayılı yasanın 10'uncu maddesine göre; tüm turistik turlarda, rehber bulundurma zorunluluğu var. Batı Anadolu’dan gelen bir tur firması 9 günlük paket turda kaçak rehber bulunduruyor. Bunu tespit edip gerekli tutanağı tutuk” dedi.
‘9 BİN 770 LİRAYA KADAR CEZASI VAR'
Bir turist rehberinin kolay yetişmediğini belirten Yüksel, “Bu rehberler bir yabancı dil öğrenmek zorundalar. Yapılan sınavlarda 75 puan ve üzerine puan almak zorundalar. 4 yıllık lisans mezunu olmalı, yaklaşık iki yıl eğitim ve masraflar yapılıyor. Uygulama gezilerine katılarak bayağı bir maliyetin altına giriyorlar. Öğrenim ayağı, uygulama ayağı derken çok zor bir süreçten geçerek rehber oluyorlar. Ama öte yandan hiçbir eğitim ve çaba olmadan bu rehberlerin rollerini birileri çalabiliyor. Biz de bu konunun üzerinde denetimlerde özellikle duruyoruz. Turların genelde rehberli olduğunu görüyoruz, bu memnuniyet verici. Olmayanlar zaten tutanakları tutarak gerekli işlemleri ilgililere iletiyoruz. İdari cezalar ilgililerce verilip tahsil ediliyor. Kaçak acentelere 3 bin 825 ile 9 bin 770’li rakamlara kadar ceza uygulanıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildiKaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildiKaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildiKaçak ve belgesiz tur düzenleyen 36 acenteye ceza kesildi

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