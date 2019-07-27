HABER

Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti - Protesto sırasında dışarıdan gruptakilere sataşarak provokasyon yapmaya çalıştığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti.

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği üyeleri, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Muhacire gardiyan değil ensar olalım" pankartları açtı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, devleti ve halkıyla 8 yıldır Suriye konusunda ağır bir sınavdan geçen Türkiye'nin, tüm dünyanın kaderine terk ettiği, Esed rejimi ve destekçilerinin sistematik, kitlesel ve yoğun katliamlarına maruz kalan mazlumların hamisi olduğu belirtildi.

Gerek Suriye topraklarında mazlumları savunarak, gerekse de ülkelerini terk etmek zorunda kalıp kendisine sığınan milyonlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu süreçte güzel bir örnek sergilediği, çıkarı değil, insani ve ahlaki değerleri ön planda tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Ne var ki son dönemlerde muhalefetin yoğunlaşan baskıları ve toplumda yaygınlaştırdığı ırkçı nefret dalgasının da etkisiyle yorgunluk alametlerinin belirginleştiği şeklinde bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu durumun bazı kararlara ve uygulamalara yansıdığını üzülerek müşahede ediyoruz." denildi.

Kayıtsız göçmenlere ve belirlenmiş illerin dışına çıkanlara yönelik uygulamaların hayal kırıklığına yol açtığı savunulan açıklamada, "muhacirler sorunu"na polisiye tedbirlerle, baskıcı kararlarla değil, kardeşlik ve hukuk temelinde çözüm aranması gerektiği aktarıldı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Mazlum-Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan ve gazeteci yazar Adem Özköse de protestoda birer konuşma yaptı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sırasında, grup dışından birkaç kişinin gruptakilere karşı sözlü saldırıları arbedeye neden oldu. Polis, gösteriyi provoke etmeye çalışanlara müdahale etti.

- 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 dernek tarafından organize edilen "Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün İddiasını Protesto" konulu basın açıklamasının 18.05 itibarıyla 170 kişilik katılımla sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, gösteriye Suriyelilerden katılım olmadığının tespit edildiği ve basın açıklamasını provoke etmeye çalışan 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na (2)CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na (2)
Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtuFeci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hukukçular Derneği mazlum-der Mülteci Hakları Derneği Özgür-Der provoke Suriyeliler

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İzmir'de biçerdöver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.