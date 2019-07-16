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Kaçak ve sahte içki için ’Araştırma Önergesi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:50 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr.

Kaçak ve sahte içki için ’Araştırma Önergesi’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kaçak ve sahte içki zehirlenmesi sebebiyle yaşanan ölümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kaçak ve sahte içki kalpazanlıkları nedeniyle insanların yaşamlarını yitirdiğini, birçok vatandaşın da görme yetisini kaybettiğini anımsatan Dr. Şevkin, Meclise ‘Araştırma Önergesi’ sundu. Türkiye’de bir ay içerisinde 14 kişinin sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiğine işaret eden Dr. Şevkin, TBMM’nin ‘Araştırma Komisyonu’ kurmasının önemine dikkat çekti.
Yükselişe geçen kaçak ve sahte içki olaylarının özellikle Çukurova Bölgesi’nde yoğunlaştığını belirten Dr. Şevkin, “Türkiye’de bir ay içinde 14 kişi sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de görme yeteneğini kaybetmiştir. Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Metil alkol, yani sahte içki, son bir ayda Adana’da 5, Mersin’de 8, Niğde’de bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi başta olmak üzere civar illerde de kaçak ve sahte içki nedeniyle tedavi altında olan hastaların olduğu bilinmektedir. Konunun ciddiyeti ortadadır ve meclis bir an önce harekete geçmelidir” dedi.

Merdiven altı üretime dikkat
Sahte içki üretimine yönelik akademik çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanlarının son yıllarda sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 numuneden 148’inin kaçak ve sahte çıktığını vurguladığına dikkat çeken Dr. Şevkin, Türkiye genelindeki adli makamlar tarafından analiz için gönderilen şüpheli numunelerin çoğunda insan tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken Tersiyer Bütil Alkol (TBA) denilen madde tespit edildiğine dikkat çekti.
Kaçak ve sahte içki kalpazanlıklarının daha çok vergi artışına bağlı olarak yaşandığını ifade eden Dr. Şevkin, “Fiyat yüksekliği, vergi artışı merdiven altı piyasayı harekete geçiriyor. Özellikle geliri düşük vatandaşlarımızın ölümüne ve hayatta kalanların ise görme yeteneklerini kaybetmesinin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına neden olan kaçak ve sahte içki vakalarının önlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bazı turizm bölgeleri, eğlence yerleri ve metropol illerde kaçak ve sahte içki pazarının arttığına yönelik ciddi endişeler yaşanıyor” dedi.
Dr. Müzeyyen Şevkin, tüm bu olumsuzluklar nedeniyle TBMM’nin önlem almasını, öncelikle Çukurova Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de konuyu detaylarıyla incelemek üzere ‘Araştırma Komisyonu’ kurmasını talep etti.

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Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'
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