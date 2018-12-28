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Kaçak ve sahte içkileri halıyla kamufle etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bir otomobilde, halıların altına gizlenmiş 51 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir otomobilde yapılan aramada, bagajda halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanları ile alkol satan bazı iş yerlerine kaçak ve sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine kentin giriş ve çıkışlarında araçlarda arama gerçekleştirdi.

Kırşehir-Kayseri karayolu Ortaköy kavşağında durdurulan bir otomobilin bagajında, halıların altına gizlenmiş 51 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A, A.Y. ve B.K. emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
halı kaçak içkiler Kırşehir

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