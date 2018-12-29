Kaçak ve sahte içkiye geçit verilmedi

İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 413 bin 4 litre ile 693 bin 479 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, 2018'de sahte ve kaçak içki imal edenlerle piyasaya sürenlere geçit vermedi.

Bu yıl yurt genelindeki 2 bin 168 kaçak ve sahte içki olayına emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 137 şüpheliden 125'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon 413 bin 4 litre ile 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

- 177 kaçak imalathane deşifre edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bu yılki operasyonlarda gözaltına alınan bin 961 şüpheliden 111'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 693 bin 479 dolu şişe ile 1 milyon 38 bin 968 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği 177 kaçak imalathane deşifre edildi.