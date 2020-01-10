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  4. Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL

Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Antalya’da bulunan Devlet Avlağı’nda karla kaplı arazide araç ve ayak izlerini takip eden Milli Parklar ekipleri, yaban keçisi avlayan 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Antalya’da bulunan Devlet Avlağı’nda karla kaplı arazide araç ve ayak izlerini takip eden Milli Parklar ekipleri, yaban keçisi avlayan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslara tazminat ve idari olmak üzere toplam 75 bin 835 TL para cezası kesildi. Antalya, Burdur ve Isparta’da 2019 yılı ve 2020 yılının ilk haftasında avlaklarda bulunan 11 bin 626 kişi kontrol edilirken, bunlardan 405 kişiye cezai işlem uygulandı. 405 kişiye 383 bin TL tazminat cezası, 498 bin TL idari olmak üzere toplam 881 bin TL cezai işlem yapıldı.
Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Devlet Avlağı’nda yaban keçilerini avlayan şahıslar suçüstü yakalandı. Yaban keçilerine el konulurken, olayla ilgili 5 şahsa cezai işlem uygulandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak ülkemizdeki av ve yaban hayatının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için ekiplerimiz 7/24 olarak hizmet veriyor. İbradı’da meydana gelen olayda Akseki ve İbradı şefliklerimize kaçak avcılık ihbarı geliyor. Ekiplerimiz gelen ihbar üzerine araziye giderek, arazideki araç ve ayak izlerini takip ediyorlar. Karlı zeminde yaklaşık 6 kilometre yürüdükten sonra gözcülük ve av yapan şahıslarla karşılaşıyorlar. Ekiplerimiz şahıslara burada gerekli işlemleri yapıyorlar. 150 metre ileride de yerde yatan 3 adet yaban keçisinin kaçak bir şekilde vurulduğu görülüyor. Arkadaşlarımız o zorlu arazide hayvanları sırtlarında taşıyarak getiriyorlar" şeklinde konuştu.
Yaşları 2, 4 ve 6 olan 3 yaban keçisinin avlandığını ifade eden Kamil, "Ben bu şahıslara avcı değil kaçakçı diyorum. Avcılar yemin etmiş insanlardır. Yemin etmiş bir insan böyle bir iş yapmaz. Tamamen yasa dışı yapılan bir avcılık olayı" dedi.

75 bin 835 TL ceza verildi
Kaçak avcılık yaparken yakalanan 5 şahsa gerekli cezai işlemin uygulandığını aktaran Kamil, "Biz hem idari para cezası hem de hayvanın tabiattan eksilmesi dolayısıyla tazminat cezası veriyoruz. Bu şahıslara 7 bin 855 lira idari para cezası, 67 bin 980 lira da tazminat cezası olmak üzere toplam 75 bin 835 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca illaki av yapmak gerekmiyor, ava teşebbüs etmek de bir kabahattir. Ancak AVBİS üzerinden av yapılabilir" diye konuştu.

"2019 yılında 881 bin TL cezai işlem yapıldı"
Kamil, Antalya, Burdur ve Isparta’da 2019 yılı ve 2020 yılının ilk haftasında avlaklarda bulunan 11 bin 626 kişinin kontrol edildiğini, bunlardan 405 kişiye cezai işlem uygulandığını belirtti. 405 kişiye 383 bin TL tazminat cezası, 498 bin TL idari olmak üzere toplam 881 bin TL cezai işlem yapıldığını söyleyen Kamil, "Biz hiçbir zaman cezai işlem taraftarı değiliz ama cezai işlem bir caydırıcılıktır. Verdiğimiz kurslar ve eğitimlerle bu cezai işlem sayısındaki anormalliği normale indirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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