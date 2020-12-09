HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı

Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı

09.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 5 yaşındaki yaban keçisini av tüfeği ile vurup, daha sonra parçalayan şahıs, av koruma ekiplerince yakalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdü.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 5 yaşındaki yaban keçisini av tüfeği ile vurup, daha sonra parçalayan şahıs, av koruma ekiplerince yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdü. Kontrol sırasında, Döşemealtı ilçesi, Akkoç Köyü sınırları içerisinde kaçak yaban keçisi avı yapan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerindeki 1 adet tam otomatik av tüfeğine ve vurduğu 5 yaşında erkek yaban keçisine ait ete el konuldu. Şahıs hakkında ’4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa’ muhalefetten idari yaptırım uygulanarak, vurduğu yaban keçisi için tazminat işlemi uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Dayak yemiş gibi...'Yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Dayak yemiş gibi...'
Şehirler arası seyahat yasağı var mı?Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?

Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüsü yenen Hayrettin Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi

Yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Dayak yemiş gibi...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.