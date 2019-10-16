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Kaçak yaban keçisi avı yapmak isterken suçüstü yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini izinsiz olarak avlamaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıya 4 bin 237 lira para cezası uygulandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, bazı şüphelilerin, ilçenin Kardere ile Karacalar köyü arasındaki Akça Devlet Avlağı'nda izinsiz olarak koruma altındaki yaban keçisi avlamaya çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları kontrollerde, yaban keçisi avı yapmaya çalışan 3 şüpheliyi avlanamadan yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 3 tüfek ele geçirildi.

Bu silahları jandarma ekibine teslim eden Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, zanlılara ise "yasa dışı yollarla avlanma" suçundan toplam 4 bin 237 lira para cezası uyguladı.

Yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceğini belirtti.

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