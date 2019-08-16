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Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Antalya’da dağlık alanda yaban keçisi avındaki iki kişi, avladıkları keçi ile birlikte suçüstü yakalandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6.

Antalya’da dağlık alanda yaban keçisi avındaki iki kişi, avladıkları keçi ile birlikte suçüstü yakalandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi’ndeki dağlık alanda yaban keçisi avına giden 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gelen ihbarı değerlendiren DKMP Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcıların yeri tespit edilerek kaçak avcı ve iştirakçi toplam 2 kişi yanlarında avladıkları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. İlgili şahsın ruhsatsız yivli tüfeğine el konularak Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından şahıslara olayla ilgili tutanak tutularak koruma altında olan yaban hayvanını avlayan şahıslara 22 bin 600 TL tazminat cezası ve 3 bin 598 TL idari para cezası olmak üzere toplam 26 bin 198 TL cezai işlem uygulandı.

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