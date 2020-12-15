Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 TL para cezası kesildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaban keçisini kaçak avladıkları tespit edilen 2 kişiye 31 bin 236 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğüne bağlı Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği av koruma ve kontrol ekipleri, Elbeyli Köyü, Güzeloluk Devlet Avlağı, Göktepe mevkiinde devriye gerçekleştirdi. Ekipler devriye esnasında 2 kişiyi bir yaban keçisini vurmuş şekilde yakaladı. Yasadışı av yaptıkları belirlenen 2 kişiye, 3 bin 459 TL idari para cezası ve 27 bin 777 TL tazminat olmak üzere toplam 31 bin 236 TL para cezası kesildi.

