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Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri dün akşam Çakırlı Köyü kırsalında 3 kişinin kaçak olarak yaban keçisi avladığını tespit etti. Kaçak av yapan şüpheliler Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C. (32) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilere yasaklı tür avlamaktan dolayı kişi başı 20'şer bin liradan toplam 60 bin lira para cezası kesildi. Avlanan bir yaban keçisi ise Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.

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