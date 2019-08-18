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Kaçak Yabancıları Çalıştıran İşverenlere Neden Ceza Verilmiyor?

18.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Amerika’da göçmenleri hedef alan baskınlarda, geçen yıl fabrikalarda ve diğer iş yerlerinde çalışan 1500’den fazla kaçak göçmen gözaltına alındı.Her yıl ortalama sadece 15 işveren kayıt dışı göçmen çalıştırdığı için suçlamalarla karşı karşıya kalıyor

Kaçak Yabancıları Çalıştıran İşverenlere Neden Ceza Verilmiyor?

Amerika’da göçmenleri hedef alan baskınlarda, geçen yıl fabrikalarda ve diğer iş yerlerinde çalışan 1500’den fazla kaçak göçmen gözaltına alındı. Bu kişiler 2018’de sınır dışı edilen 250 bin insan arasındaydı. Ancak her yıl ortalama sadece 15 işveren kayıt dışı göçmen çalıştırdığı için suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar işverenler sorumlu tutulmadıkça bu tür operasyonların sonuç vermeyeceğini belirtiyor.

Amerika Göç ve Gümrük Dairesi yetkilileri Mississippi eyaletinde 7 tarım ürünleri işleme tesisine operasyon düzenledi ve 680 kişiyi çalışma izni olmadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Bu konuda çok az şirketin federal yasaları ihlal etmekten suçlanması bekleniyor çünkü söz konusu çalışanların kayıt dışı olduklarını bildiklerini ispatlamak genelde çok zor.

Kayıt dışı göçmen çalıştırmanın cezası kişi başına 100 dolarla 10 bin dolar arasında değişiyor ve birden fazla suç işlendiğinde 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Göçmenlik karşıtı gruplar iş sahiplerine yönelik hukuku güçlü şekilde uygulama eksikliğinin kayıt dışı göçmenlerin iş bulmasına son vermediğini belirtiyor.

Birçok şirket E-Verify sisteminden faydalanıyor. Bu sistem çalışanların yasal statülerini kontrol eden gönüllü bir devlet programı. Ancak iş dünyasını destekleyen çevreler bunun kusurlu bir sistem olduğunu belirtiyor. E-verify işverenlere kendi işgücünü korumaları için yasal kalkan sağladığı gibi, belge tahrifatı yapmaları durumunda da bunu çoğunlukla fark etmiyor.

Göçmen yanlısı gruplar çalışan göçmenlere suçlu gibi davranılmasına karşı. İş dünyasını destekleyen çevreler, Amerika’da iş gücü sorununa çözüm olacak şekilde göçmenlik tanımının genişletilmesini istiyor.

Göçmenlik karşıtı gruplar ise işgücünde sorun olmadığı düşüncesinde, kayıt dışı göçmen çalıştıranların daha fazla ceza almasını istiyorlar.

Hem göçmenlik karşıtları hem de yanlıları yasal önlemlerin yetersizliği konusunda hemfikir. Ancak sistemin nasıl reform edileceği konusunda bir görüşbirliğine ulaşılması yakın zamanda pek mümkün görünmüyor.

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