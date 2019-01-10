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Kaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen bir operasyonda yasa dışı yollarla yakalanan çok sayıda yabani kanatlı hayvan ele geçirildi.

Kaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira ceza

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen bir operasyonda yasa dışı yollarla yakalanan çok sayıda yabani kanatlı hayvan ele geçirildi. Yaban hayvanlarını kaçak olarak avladıkları belirlenenlere toplam 44 bin 820 TL para cezası kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla kaçak avlanılarak, yakalanan çok sayıda yabani kanatlı hayvan ele geçirdi. Yabani hayvanlar, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kanatlı hayvanların bir bölümü veteriner hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hayvanat bahçesine gönderilirken, kaçmamaları için kanatlarının kesildiği belirlenen su kuşları ise tedavi ve rehabilitasyon altına alındı.
Yaban hayvanlarını kaçak olarak avladıkları belirlenen kişilere ise '4915 sayılı kara avcılığı kanunu' gereğince 41 bin 206 TL tazminat ve 3 bin 614 TL idari olmak üzere toplam 44 bin 820 TL para cezası uygulandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira cezaKaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira cezaKaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira cezaKaçak yabani kanatlı avına 44 bin lira ceza

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