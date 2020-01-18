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  4. Kaçak yapılar bir yandan yıkılırken, diğer yandan yeniden yapılıyor

Kaçak yapılar bir yandan yıkılırken, diğer yandan yeniden yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bodrum’daki The Bo Viera projesindeki kaçak yapıların yıkımı yapılırken, sahil kısmındaki projenin ikinci ayağının yapımına başlandığı görüldü.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Türkiye genelindeki kaçak yapılarla ilgili mücadelede en çok ses getiren bölgelerden biri Bodrum olmuştu.

Bodrum’daki The Bo Viera projesindeki kaçak yapıların yıkımı yapılırken, sahil kısmındaki projenin ikinci ayağının yapımına başlandığı görüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Türkiye genelindeki kaçak yapılarla ilgili mücadelede en çok ses getiren bölgelerden biri Bodrum olmuştu. Kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili kesin talimat veren Kurum Bodrum’daki tüm kaçak yapıları yıktırdı. İlçede en çok konuşulan projelerden biri olan BESA gruba ait olan toplam 330 villa ve 90 odalı otelin yer alacağı The Bo Viera projesinin ilk etabında inşa edilen konutlar kaçak olan kısımları yıkıldı. 3 etaptan oluşan projenin ikinci etabının inşasına başlandığı görüldü. İlk etaptaki yıkılan binaların yerine yeşil alanla yapıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
İkinci etabın ise dolgu yapılarak inşaatın devam ettiği gözlendi. Projenin ilk etabının bakanlıkta inceleme olduğu öğrenilirken, projenin 2’inci kısmına başlaması ise Bakanlık ve Bodrum Belediyesi yetkililerini harekete geçirdi. The Bo Viera projenin ikinci ayağının iskan ve ruhsatının da alınmadan inşaata başladığı da iddia ediliyor.

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