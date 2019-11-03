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Kaçak yapılaşmaya mühürleme, yıkım ve hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı, 'İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile kaçak yapılaşmanın önlenmesi hedefleniyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı, 'İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile kaçak yapılaşmanın önlenmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle ruhsatsız ve imar planının dışındaki yapıların tespiti halinde tüm proje durdurulacak; mühürleme, yıkım ve hapis cezaları uygulanacak.
AK Parti meclis grubu, 'İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi hazırlıyor. Kaçak yapılarla mücadelenin amaçlandığı düzenlemeyle kaçak yapı inşa edenlere kademeli cezalar geliyor. Teklifle ülke genelinde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yasa teklifinin ayrıntıları şöyle:
'Ruhsatsız ve imar planının dışındaki yapıların tespiti halinde tüm inşaat durdurulacak ve proje kilitlenecek.
Kaçak yapı kademeli olarak önce mühürlenecek ardından firmadan ya da kişiden yapıyı yıkarak eski haline getirmesini isteyecek. Firma kendisinden isteneni yerine getirmezse ilgili belediyeye yıkması için havale edilecek. Belediye yıkmazsa devlet devreye girecek ve ilgili bakanlığı 'yık' talimatı verecek. Tüm masraflar ise kaçak yapıyı yıkmayan belediyeye yüklenecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapılara, kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak.
Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanmayacak. Teklif ile alanlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Böylece haksız nitelikteki imar rantının önüne geçilmesi hedeflenecek.
Düzenlemeyle imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçilecek.'
CEZALAR ARTIRILIYOR
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak. Para cezasının yanı sıra uygulamaya dönük de tedbirler devreye alınacak. Cezalar, arsa değerine göre değişecek. Her yapı için aynı ceza söz konusu olmayacak. Kaçak yapı yapan kişi, kaçak olmayan yerini de satamayacak. Duruma göre idare, paranın yanı sıra hapis cezası da verebilecek.

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