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Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

11.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

Hatay’da kaçak yolla Türkiye’ye giren 6 göçmen, trafik kazası yapınca jandarma ekiplerine yakalandı.Sınırdan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 6 düzensiz göçmen, Kırıkhan Kurtlusoğuksu mevkiinde 33 ACU 035 plakalı araçla kaza yaptı.

Hatay’da kaçak yolla Türkiye’ye giren 6 göçmen, trafik kazası yapınca jandarma ekiplerine yakalandı.
Sınırdan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 6 düzensiz göçmen, Kırıkhan Kurtlusoğuksu mevkiinde 33 ACU 035 plakalı araçla kaza yaptı. Kaza ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde yapılan 6 kişinin GBT sorgulamasında yasa dışı yolarla Türkiye’ye geçtiklerini belirledi.
Ekipler, çocuk yaştaki 6 göçmeni Hatay İl Göç İdaresine teslim ettiler. Olaya karışan Suriye uyruklu M.E.Ş., A.A.M. ve bu araca gözcülük eden 31 RZ 649 plakalı araç sahibi A.A. isimli şahıslar da ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

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