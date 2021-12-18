HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Kaçak Yollarla Avrupa’ya Gitmeye Karar Verdim"

"Kaçak Yollarla Avrupa’ya Gitmeye Karar Verdim"

18.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep’te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek “Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurtdışına kaçma yollarını araştırıyorum’’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep’te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek “Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurt dışına kaçma yollarını araştırıyorum’’ dedi.

Akşener, Türkiye turu kapsamındaki 75’inci il olan Gaziantep’e geldi. Nizip ve Oğuzeli ilçesi ziyaretlerinin ardından Gaziantep Ticaret Odası'nda işadamlarıyla toplantı yapan Akşener, daha sonra kent merkezinde halkla biraraya gelerek, esnafı ziyaret etti.

Akşener’in ziyaret ettiği fotoğraf stüdyosu esnafı Abdulkadir Kamalı, anlık değişen döviz kurları nedeniyle artık fotoğraf malzemesi alamaz hale geldiğine dikkat çekerek, “Ülkenin içerisine girdiği zor durumdan dolayı ne yapacağımı bilmez durumdayım. Okulumu yarıda bıraktım, nişanlandım evlenemiyorum, babam yatalak bakamıyorum, artık yurt dışına kaçak yollarla gitmeyi planlıyorum’’ dedi.

"Döviz kuru sürekli değiştiği için müşteriye fiyat veremiyoruz"

Döviz kurlarının anlık artışı nedeniyle gelen müşterilere fiyat veremediğini ifade eden Abdulkadir Kamalı, “Bizim toptan aldığımız ürünler döviz kuruna göre hesaplanıyor. Toptancım döviz kurlarının önüne geçemiyoruz diyor. Bize gelen müşteriye eskisi gibi direkt fiyat veremiyoruz. Müşteriyi bekletip, önce toptancıyı arayıp güncel fiyatı öğreniyoruz, ondan sonra müşteriye fiyat veriyoruz. Ben kuyumcu değilim, dövizci değilim, ben bir fotoğrafçı esnafıyım. Ne kazanıyoruz ki. Ben nişanlıyım ve 4’üncü ayda düğün yapacağız diye sözleştik. Altın o zaman 420 liraydı şimdi 1000 lira. Benim babam yatalak, bir gelirimiz yok, emekliliği yok ona da ben bakıyorum. Ben şimdi nasıl düğün yapacağım’’ diye konuştu.

‘’Kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeye karar verdim’’

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve politik nedenlerden dolayı çıkar yol bulamadığını ve yurt dışına kaçmaya karar verdiğini vurgulayan Kamalı, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Avrupa’dan gelen iki müşterim vardı. Ben onlara en kısa yoldan Avrupa’ya nasıl gidebileceğimi sordum. Artık kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeye karar verdim. Ben bu zamana kadar boşuna mı okudum? Liseden sonra üniversitede kamu yönetimi bölümüne başlamıştım, okulu bırakmak zorunda kaldım. Okusam da boşuna okuyacaktım, kaymakam olamayacaktım sonuçta. Ben birilerine şu partidenim dediğimde, bana vatan hainisin diyorlar. Desteklediğim siyasi partiyi söylediğimde insanlar bana sende kesin bir FETÖ’cülük vardır diyor. Ülke ne duruma gelmiş bakar mısınız?’’

Ziyaretinin sonunda halka seslenen İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise, ülkedeki yaşanan tüm olumsuzlukların giderilmesi için seçim sandığını işaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.