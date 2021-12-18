İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep’te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek “Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurt dışına kaçma yollarını araştırıyorum’’ dedi.

Akşener, Türkiye turu kapsamındaki 75’inci il olan Gaziantep’e geldi. Nizip ve Oğuzeli ilçesi ziyaretlerinin ardından Gaziantep Ticaret Odası'nda işadamlarıyla toplantı yapan Akşener, daha sonra kent merkezinde halkla biraraya gelerek, esnafı ziyaret etti.

Akşener’in ziyaret ettiği fotoğraf stüdyosu esnafı Abdulkadir Kamalı, anlık değişen döviz kurları nedeniyle artık fotoğraf malzemesi alamaz hale geldiğine dikkat çekerek, “Ülkenin içerisine girdiği zor durumdan dolayı ne yapacağımı bilmez durumdayım. Okulumu yarıda bıraktım, nişanlandım evlenemiyorum, babam yatalak bakamıyorum, artık yurt dışına kaçak yollarla gitmeyi planlıyorum’’ dedi.

"Döviz kuru sürekli değiştiği için müşteriye fiyat veremiyoruz"

Döviz kurlarının anlık artışı nedeniyle gelen müşterilere fiyat veremediğini ifade eden Abdulkadir Kamalı, “Bizim toptan aldığımız ürünler döviz kuruna göre hesaplanıyor. Toptancım döviz kurlarının önüne geçemiyoruz diyor. Bize gelen müşteriye eskisi gibi direkt fiyat veremiyoruz. Müşteriyi bekletip, önce toptancıyı arayıp güncel fiyatı öğreniyoruz, ondan sonra müşteriye fiyat veriyoruz. Ben kuyumcu değilim, dövizci değilim, ben bir fotoğrafçı esnafıyım. Ne kazanıyoruz ki. Ben nişanlıyım ve 4’üncü ayda düğün yapacağız diye sözleştik. Altın o zaman 420 liraydı şimdi 1000 lira. Benim babam yatalak, bir gelirimiz yok, emekliliği yok ona da ben bakıyorum. Ben şimdi nasıl düğün yapacağım’’ diye konuştu.

‘’Kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeye karar verdim’’

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve politik nedenlerden dolayı çıkar yol bulamadığını ve yurt dışına kaçmaya karar verdiğini vurgulayan Kamalı, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Avrupa’dan gelen iki müşterim vardı. Ben onlara en kısa yoldan Avrupa’ya nasıl gidebileceğimi sordum. Artık kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeye karar verdim. Ben bu zamana kadar boşuna mı okudum? Liseden sonra üniversitede kamu yönetimi bölümüne başlamıştım, okulu bırakmak zorunda kaldım. Okusam da boşuna okuyacaktım, kaymakam olamayacaktım sonuçta. Ben birilerine şu partidenim dediğimde, bana vatan hainisin diyorlar. Desteklediğim siyasi partiyi söylediğimde insanlar bana sende kesin bir FETÖ’cülük vardır diyor. Ülke ne duruma gelmiş bakar mısınız?’’

Ziyaretinin sonunda halka seslenen İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise, ülkedeki yaşanan tüm olumsuzlukların giderilmesi için seçim sandığını işaret etti

