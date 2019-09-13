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Kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan cinayet şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 28 Mayıs’ta İsa Kapucu’yu bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle aranan S.C., Kırklareli’nde yurt dışına kaçak yollarla çıkmaya çalışırken, diğer şüpheli C.K.

Kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan cinayet şüphelileri yakalandı

Kastamonu’da 28 Mayıs’ta İsa Kapucu’yu bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle aranan S.C., Kırklareli’nde yurt dışına kaçak yollarla çıkmaya çalışırken, diğer şüpheli C.K. ise İstanbul’da bir otoparkta kaçak göçmenlerle kalırken yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü’de Küçüksu köyünde 28 Mayıs 2019 tarihinde İsa Kapucu’nun bıçaklanarak öldürülmesi olayının faillerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarma istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde cinayet şüphelilerinden 46 yaşındaki S.C., göçmen kaçakçıları ile irtibata geçerek Kırklareli üzerinden illegal yollardan yurt dışına kaçacağı, 34 yaşındaki C.K.’nin ise İstanbul’da bir otoparkta kaçak göçmenlerle birlikte saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma tarafından 12 Eylül 2019 tarihinde Kırklareli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aranan S.C. ve C.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar esnasında aranan iki firari şüphelinin yanı sıra 4 kaçak göçmen ile birlikte 9 gram kokain, 2 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Ayrıca firarilere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 49 yaşındaki M.Ö. hakkında da yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan cinayet şüphelileri yakalandı

Kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan cinayet şüphelileri yakalandı

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