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Kaçak zambak soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de doğadan kaçak olarak zambak soğanı toplayan Ş.Y.'ye, 60 bin 163 TL para cezası kesildi.

Kaçak zambak soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de doğadan kaçak olarak zambak soğanı toplayan Ş.Y.'ye, 60 bin 163 TL para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Kepsut ilçesi Dereli Mahallesi'nde çevre ve doğal hayatı koruma uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Ş.Y.'nin, ormanlık bölgede doğal olarak yetişen ve toplanması yasak olan, koruma altındaki zambak soğanlarından kaçak olarak 145 adet topladığı tespit edildi. Ekipler Ş.Y.'yi suçüstü yakalarken, el koyulan zambak soğanları, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ş.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince Çevre Kanunu 9/a-f fıkraları uyarınca, aynı kanunun 20/k bendine istinaden 60 bin 163 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaçak zambak soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildiKaçak zambak soğanı toplayan kişiye 60 bin TL ceza kesildi

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