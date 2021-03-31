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Kaçakçılar 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandı!

31.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da buldukları bronz heykeli satmaya çalışan 37 yaşındaki A.G. ile 31 yaşındaki M.E.B. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin satmaya çalıştığı heykelin 100 bin dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından heykel Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçakçılar 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandı!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı.

ROMA DÖNEMİNDEN KALMA BRONZ HEYKEL

Şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel ise, Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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DHA

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