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Kaçakçılar korona virüs test kitine de dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, kaçak korona virüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi.

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, kaçak korona virüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, 23 adet sentetik ecza maddesi, 420 paket kaçak sigara, 246 adet kaçak cep telefonu, 21 kilogram kaçak tütün, 5 bin 20 adet korona virüs test kiti, 1 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş, 1 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir’’ denildi.

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