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Kaçakçılara yardım ettiği öne sürülen polislere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

Mersin'de kaçakçılık faaliyetinde bulunan kişilerle irtibatlı olup yardım ettikleri iddiasıyla 5'i polis 6 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de kaçakçılık faaliyetinde bulunan kişilerle irtibatlı olup yardım ettikleri iddiasıyla 5'i polis 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte görevli iki polis memurunun Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişiyle irtibatlı oldukları, bu kişilerle hareket halinde olarak kaçak sigara ve akaryakıt suçlarına iştirak ettikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık yapan suçlulara adli işlem uygulamayarak şahıslardan ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatlı oldukları şahıslara satarak haksız menfaat sağladıkları bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan kararla fiziki ve teknik takibe başlandığını ifade edildiği açıklamada, yapılan araştırmalarda, şüphelilerin isnat edilen suçları işlediklerine dair delillerin ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda, olayla irtibatlı aktif görevli 5 şüpheli polis memuru ve 1 kişinin yakalandığı bildirildi.

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gözaltı Kaçakçılık Mersin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

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