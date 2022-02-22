HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

22.02.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

Dünya yeni bir savaşa hazırlanırken dikkat çeken sözler

Dünya yeni bir savaşa hazırlanırken dikkat çeken sözler

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

İlginizi Çekebilir

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.