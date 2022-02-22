Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. (DHA)

