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Kaçakçıların Yeni Gözdesi: Corona Test Kiti

31.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Corona Virüsü salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden olan Corona test kiti kaçakçıların yeni gözdesi oldu. Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 5 bin kaçak test kiti ele geçirildi

Kaçakçıların Yeni Gözdesi: Corona Test Kiti

Bugünlerde Corona Virüsü salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden olan Corona test kiti kaçakçıların yeni gözdesi oldu. Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 5 bin kaçak test kiti ele geçirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, terör finansmanını önleme çabaları çerçevesinde geçen hafta kent merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Şırnak’taki kaçakçılık operasyonlarında cep telefonu, sigara, uyuşturucu yakalamaya alışkın olan polis, bu kez farklı bir malzeme ele geçirdi. Operasyonda ilk kez Corona virüsünün tespitinde kullanılan test kiti ele geçirildi.

Polis, Silopi İlçesi’nde Türkiye’ye kaçak olarak sokulduğu tespit edilen 5.020 kit yakaladı. Bir hafta süren operasyonla bir açıklama yapan Şırnak Valiliği, operasyonlar sırasında 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklama şöyle: “Operasyonlarda 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, 23 adet sentetik ecza maddesi, 420 paket kaçak sigara, 246 adet kaçak cep telefonu, 21 kilogram kaçak tütün, 5020 adet Covid-19 test kiti, 1 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş; 1 adet Parada Sahtecilik olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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