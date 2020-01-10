HABER
  4. Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

Çorum’da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı.

Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

Çorum’da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı. Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla amacı ile “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım” projesini hayata geçiren İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemişti.
Jandarma ekipleri tarafından “Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı” ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde geçtiğimiz yıl 466 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler işlemlerin ardından müzeye kazandırıldı.

Kaçak kazıcıların yeni gözdesi iş makinesi
Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir yıl içerisinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı baskınlarda 10 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 123 adet muhtelif kazı malzemesi, 15 adet iş makinesi, 2 adet dürbün ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 114 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Çayırhan’da tarihi eser kaçakçılığıÇayırhan’da tarihi eser kaçakçılığı
Pendik’te korkutan çatı yangınıPendik’te korkutan çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas'ta operasyon! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Mersin Erdemli'de kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kartal'da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı

Sabah 07.00'de korkutan yangın

Son dakika! Akdeniz'de deprem (Son depremler)

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.