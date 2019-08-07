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Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Etimesgut ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde 06 JUR 17 plakalı şüpheli araç durduruldu.

Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Etimesgut ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde 06 JUR 17 plakalı şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli Sedat isimli kişiye işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı.

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