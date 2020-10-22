HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçakçılık ekipleri “Mısır Yılanı” ele geçirdi

Kaçakçılık ekipleri “Mısır Yılanı” ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte kaçak yollarla ülkeye sokulan “Mısır Yılanı” ele geçirdi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri yaptığı çalışmalarla Yenimahalle’de bulunan bir kişinin “Mısır Yılanı” ürettiğini ve kaçak yollarla ülkeye soktuğu bilgisini aldı.

Kaçakçılık ekipleri “Mısır Yılanı” ele geçirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte kaçak yollarla ülkeye sokulan “Mısır Yılanı” ele geçirdi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri yaptığı çalışmalarla Yenimahalle’de bulunan bir kişinin “Mısır Yılanı” ürettiğini ve kaçak yollarla ülkeye soktuğu bilgisini aldı. Şüpheli hakkında yapılan çalışmalarda polis ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerinde ve adreste yapılan aramalarda 5 adet doğal yaşamı Kuzey Afrika olduğu tespit edilen “Mısır Yılanı” ele geçirildi. Zanlının ise emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezasıKızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kızı Şeyma Yıldız'ı öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den pus uyarısı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat
Çanakkale'de feci kaza! TIR’ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu
TIR'ın çarptığı genç feci şekilde can verdi
TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.