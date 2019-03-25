Kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara, bin 526 kaçak cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır Çarşısı’nda kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşıya baskın yapan polis 3 tezgahta 135 şişe sahte içki, 134 paket kaçak sigara, 7 kaçak puro, bin 526 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Tezgah sahipleri ise gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

