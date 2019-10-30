HABER

Kaçakçılık operasyonunda gergedan boynuzu, piton yılanı derisi ve fil dişi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla tespih, 2 adet fil dişi, gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, fil dişinden imal edilmiş objeler ele geçirildi.

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla tespih, 2 adet fil dişi, gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, fil dişinden imal edilmiş objeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.
Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar doğrultusunda Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, nesli tehlike altında olan yabani hayvanların dişlerinden imal edilmiş, dünyada her türlü ticari alım ve satımı yasaklanan fildişi ve gergedan boynuzundan yapılmış tespihler, fil dişinden yapılmış objeler, fil dişi, gergedan boynuzu ve piton yılan derisi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Operasyonda 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla tespih, 75 ve 85 santimetre boylarında 2 adet fil dişi, 50 santim boyunda gergedan boynuzu, 4 metre 60 santim piton yılanı derisi, 62 adet fil dişinden imal edilmiş objeler, 14 adet 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında obje ele geçirilen ürünler arasında yer aldı. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.
Ele geçirilen ürünlerin başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Baltık ülkelerinden hava limanları kullanılmak suretiyle kaçak olarak ülkeye sokulduğu tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Edirne'de 1 ton 600 kilo kaçak midye ele geçirildiEdirne'de 1 ton 600 kilo kaçak midye ele geçirildi
(Özel) Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada(Özel) Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.