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  4. Kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 47 gözaltı

Kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 47 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 13-19 Ocak 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 1 adet Baretta marka silah ve silaha ait 1 adet şarjör ile 2 adet 7.65 çapında fişek, 14,35 gram eroin, 39,61 gram, metamfetamin maddesi, 30 paket elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 2 litre alkollü içecek, 60 bin 170 paket bandrolsüz sigara, 11,6 kilogram kaçak çay, 44 kilogram kaçak tütün, 10 kilogram kaçak şeker, 44 adet kaçak cep telefonu ve 6 adet cep telefonu aksesuarı, 12 adet araç lastiği, 8 çift ayakkabı ile 67 adet muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 11 şüpheli ise asayiş suçlarından yakalanmış olup 17 şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış; 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 15 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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