Kaçakçılıkta yeni taşımacılık... O maddenin, uyuşturucu ticareti yapan şahsın neresinden çıktığına inanamayacaksınız!

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 36 yaşındaki A.G. ve 34 yaşındaki üst aramasında A.A.'dan 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

O MADDE NERESİNDEN ÇIKTI!

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

(DHA)