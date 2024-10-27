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  4. Kaçakçılıkta yeni taşımacılık... O maddenin, uyuşturucu ticareti yapan şahsın neresinden çıktığına inanamayacaksınız!

Kaçakçılıkta yeni taşımacılık... O maddenin, uyuşturucu ticareti yapan şahsın neresinden çıktığına inanamayacaksınız!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 12:53
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Üstünü başını aradılar ancak meğersem içindeymiş! Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan iki şahıs polis tarafından aranınca olanlar oldu! Röntgen ve tomografi çekildi, gerçekler ortaya çıktı. A.G.'den ameliyatla 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Kaçakçılıkta yeni taşımacılık... O maddenin, uyuşturucu ticareti yapan şahsın neresinden çıktığına inanamayacaksınız!

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 36 yaşındaki A.G. ve 34 yaşındaki üst aramasında A.A.'dan 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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O MADDE NERESİNDEN ÇIKTI!

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı.

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TUTUKLANDILAR

Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mide‎ uyuşturucu
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