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Kaçakla mücadelede kararlı duruş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın en önemli meselesi olan kaçak yapılaşmayla mücadele hız kazanıyor.Bursa’da kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve mevcut yapı stokunun daha güçlü hâle gelmesi maksadıyla yaklaşık iki hafta önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel Belediye başkanları, konuyla ilgili başkan yardımcıları, akademik odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir toplantı yapılmıştı.

Kaçakla mücadelede kararlı duruş

Bursa’nın en önemli meselesi olan kaçak yapılaşmayla mücadele hız kazanıyor.
Bursa’da kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve mevcut yapı stokunun daha güçlü hâle gelmesi maksadıyla yaklaşık iki hafta önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel Belediye başkanları, konuyla ilgili başkan yardımcıları, akademik odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir toplantı yapılmıştı. Kaçak yapılaşma ile mücadelede kararlılık ortaya konulurken, bu mesele bu kez şehrin zirvesine taşındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, ilgili kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcilerinin iştirâkiyle mücadelede izlenecek yol haritasıyla ilgili ikinci bir toplantı yapıldı. Merinos AKKM’de yapılan toplantıda, Bursa’da 2005 yılından buyana kaçak yapılaşmanın seyri, nüfus artış projeksiyonu, kaçakla mücadele yöntemleri ve kentsel dönüşüm politikaları tek tek ele alındı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla gelişen ve büyüyen Bursa’nın en büyük meselelerinden birinin kaçak yapılaşma olduğunu söyledi. Valilik başkanlığında yapılan toplantının kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında ortaya koyulan iradenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tâbir yerindeyse testi kırılmadan konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bizim artık bundan sonraki süreçte Bursa’yı sağlıklı büyütmek gibi bir derdimiz var. Meseleyi daha da büyütmemek için kararlı bir duruş sergilememiz gerekli. Bu toplantı bu konudaki kararlılığı ortaya koymanın bir resmidir. Bizler şehre karşı sorumluyuz. Bize emanet edilmiş bu sorumluluğu en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Bu işin vebali var. Bu şehrin geleceğine, yarınlarına zarar vermeye, şehrin geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok. Kararlı tutum sergilememiz lazım. Toplantıda beton firmalarının temsilcileri de var. Bu konuda mecliste kararlar da alacağız. Kimsenin işiyle, ekmeğiyle asla oynamaya niyetim yok. Neticede ben de ticaret erbabıyım. Ancak bu günah bize yeter de artar. Bu şehrin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Bizim geleceği yeşil, daha yaşanabilir Bursa derdimiz ve heyecanımız var. Konunun tüm taraflarından güçlü destek bekliyorum” dedi.
İnsan odaklı dönüşüm
Bursa Valisi Yakup Canbolat da kaçak yapılaşma ile mücadele noktasında, belediyelere her türlü desteğin verilmesi noktasında kurum amirlerine talimat verdi. Özellikle 1950 sonrası kaçak yapılaşmanın büyük kentlerde yaygınlaşmaya başladığını hatırlatan Vali Canbolat, barınma amaçlı gecekondu ile başlayan kaçak yapılaşmanın 1980 sonrası nitelik değiştirerek, kentsel rantlardan pay alma güdüsüyle alternatif bir sektör haline geldiğini kaydetti. Bursa’nın da ekonomik özelliği ile göçlerle birlikte çok ciddi kaçak yapılaşma ile karşılaştığını ifade eden Vali Canbolat, “Bursa, 20.yüzyılın ikinci yarısında dünyada en hızlı yapılaşma gösteren büyükşehir statüsü kazanmış kentler arasındaki yerini aldı. Kaçak yapı stoklarıyla risk havuzları içinde yer alırken, bununla birlikte kaçak yapılaşma doğal ve kültürel mirasın önemli ölçüde kaybına yol almış, değerli tarım alanları, orman alanları, su havzaları, jeolojik sakıncalı alanlar, dolgu kıyı alanları, sel yatakları yapılaşma baskısı altında kalmış. Bu konuda kamu bilinç düzeyinin yükseltilmesi gerekliliği açık. Kentli, kentlilik bilinci, kent kültürü bağlamında eğitim süreci de önem arz ediyor. Yeşil Bursa’ya can katan Uludağ ve verimli Bursa Ovasını kaçak yapıdan kurtarmak, Bursa’ya ve Bursalılara yapılacak en büyük iyiliktir. Yaşam kalitesini artırmak amacıyla insan odaklı yaklaşımlarla yapılacak kentsel dönüşüm kaçak yapılaşmanın el freni olacaktır. Dikkat etmemiz gerekense dikey yapılaşmadan ziyade yatay yapılaşmaya ağırlık verilmesi” diye konuştu.
5 ilçede 40 bin kaçak
Toplantıda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Murat Akdaş da yaptığı sunumla hem kaçak yapılaşmadaki mevcut durumu hem de mücadele noktasında yapılması gereken çalışmaları anlattı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan son 15 yıldaki kaçak yapılaşmayı rakamlarla ortaya koyan Aktaş, sadece bu ilçelerde 40 bine yakın kaçak bina tespit edildiğini kaydetti. Bu ilçelerde 19 bin 508 kaçak yapı ile Osmangazi başı çekerken, Yıldırım’da 12 bin 486, Nilüfer’de 4 bin 216, Gürsu’da 3 bin 42 ve Kestel’de ise 737 kaçak yapı tespit edildi. Bursa genelindeki toplam kaçak yapı stokunun yüzde 89’unun ise bu 5 ilçede bulunduğu gözlendi.

Kaçakla mücadelede kararlı duruş

Kaçakla mücadelede kararlı duruş

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