HABER

Kaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan Filistin uyruklu 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik helikopteriyle tespit edilip, yakalandı.

Kaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandı

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan Filistin uyruklu 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik helikopteriyle tespit edilip, yakalandı.
Dün saat 21.55'te devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopteriyle, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Bunun üzerine Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki Filistin uyruklu 18 erkek, sahil güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, Didim Marina'na getirildi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandıKaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandı

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Park yeri yüzünden komşusunu bıçakladı, serbest kaldıPark yeri yüzünden komşusunu bıçakladı, serbest kaldı
Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.