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Kaçaklara para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

KARS İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak giriş yapan 49 Afgan'a, kişi başı 3 bin 589 TL para cezası kesti.

Kaçaklara para cezası

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak giriş yapan 49 Afgan'a, kişi başı 3 bin 589 TL para cezası kesti.
Polis, 20 Mayıs günü Eski Otogar ve Hapan mevkii çevresinde, Afganistan uyruklu 49 kişiyi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklulara kişi başı 3 bin 589 TL olmak üzere toplamda 175 bin 861 TL idari para cezası uygulandı. Afganlar, işlemleri tamamlandıktan sonra 24 Mayıs günü sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen kaçak göçmenler, resmi yollardan yurda giriş yapmak isterse, 3 bin 589 TL'yi ödemeden Türkiye'ye giriş yapamayacak. Yasa dışı yollarla yine giriş yaparak giren kaçak göçmenlerden bu kez verilen para cezası, yüzde 50 zam uygulanarak tahsil edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

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Kaçaklara para cezasıKaçaklara para cezasıKaçaklara para cezası

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