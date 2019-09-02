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Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 01:42 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından otoparkta park halinde bulunan 5 araca çarparak devrildi.

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından otoparkta park halinde bulunan 5 araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta bulunan ve asa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü yaralandı.
Kaza, saat gece yarısı Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden S.Y. yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe ve ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yasa dışı yollar Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda bulunanlar bazı davetliler ise panikle dışarı çıktı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralıKaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralıKaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralıKaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralı

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