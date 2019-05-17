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Kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 39 yaralı (2)- (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

 - VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde üzerinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyon, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde üzerinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyon, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak ters vaziyette duran kamyonun üstü açık kasasında bulunan kaçaklardan 5'i aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan Türk şoför ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçakları taşıyan ismi henüz bilinmeyen Türk şoförün kullandığı 38 UL 976 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atan araç, ters vaziyette durdu.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 5 kaçak yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından itfaiye görevlileri tarafından çıkartılarak hastanelere gönderildi. Bu arada arama kurtarma ekipleri de kaza bölgesinde yaralı ve ceset araması yaptı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bu arada ismi bilinmeyen Türk şoför, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yara almadan kurtulan şoförün kamyon şarampole yuvarlanmadan önce araçtan atlamış olabileceği öne sürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TEKNELERLE ERCİŞ'E, ORADANDAN BATI İLLERİNE GİDİYORLAR

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre yurda kaçak yollarda giren düzensiz göçmenlerin, organizatörler tarafından araçlarla Van Gölü'nin sahil kesimine getirildiği ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için gece saatlerinde, kırsal kesimdeki mahalle aralarından geçtiklerini belirttiler. Van Gölü kıyısına getirilen bu kaçakların yine geç saatlerde teknelerle Erciş'e götürüldüğü ve buradan da batı illere gönderildikleri öğrenildi.

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