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Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmenin bulunduğu minibüsün sürücüsü Orhan Günbay, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken ters yöne girince otomobile çarptı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmenin bulunduğu minibüsün sürücüsü Orhan Günbay, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken ters yöne girince otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra minibüsle kaçmaya devam eden Günbay, polis ekiplerince vurularak, etkisiz hale getirildi. Ağır yaralı 2 kadın ve hafif yaralanan 17 kaçak göçmen, hastaneye kaldırılırken, Günbay'ın 12 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan gelen Orhan Günbay yönetimindeki 06 KB 1240 plakalı minibüste kaçak göçmenler ve uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Günbay, Ahlat yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, minibüsteki kaçak göçmenlerin zarar görmemesi için tedbirli şekilde kovalamacaya başladı. Tatvan çıkışında önlem alan polis, minibüsü durdurmaya çalıştı, ancak sürücü kaçmaya devam etti.
KAZAYA RAĞMEN DURMADI
Polis takibi sürdürürken, Ahlat girişinde, Orhan Günbay minibüsle ters yöne girince, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kadın ağır yaralandı. Günbay, kazanın ardından minibüsle kaçmaya çalışınca, polis ekipleri durdurmak için sürücüye ateş etti. Sürücü, etkisiz hale getirilirken, minibüsteki hafif yaralı Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu 17 kaçak göçmen de kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 17 kaçak göçmen ve 2 kadın, Ahlat, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, kaçak göçmenlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
12 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Orhan Günbay'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Günbay'ın, 12 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği minibüste yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğunu, konu ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

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