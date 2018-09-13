HABER

Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, kaçakları sınır dışı edilmek üzere Suriye sınırına götüren otobüs, kontrolden çıkıp devrildi.

Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, kaçakları sınır dışı edilmek üzere Suriye sınırına götüren otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez (59) öldü, 17'si polis, 40 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 00.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde Altınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır dışı edilmek üzere İstanbul'dan Suriye sınırına götürülen kaçakları taşıyan, içerisinde polislerin de bulunduğu Deniz Dilan Eroğlu (29) yönetimindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, otobüs şoförü Eroğlu ile 23 Suriyeli kaçak ve onlara refakat eden 17 polis yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bazı yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralıKaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralıKaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralıKaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralı

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
FETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildiFETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildi
Hüsnü Arkan'dan yeni albüm ve romanHüsnü Arkan'dan yeni albüm ve roman
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.