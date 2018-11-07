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Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Mersin'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişinin kurtarılmasının ardından botun sahibi Kadir T.

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Mersin'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişinin kurtarılmasının ardından botun sahibi Kadir T. ile ona yardım eden Suriye uyruklu M.H., sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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