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Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı.

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldı

Mehmet DOĞANER- Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı. Sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp kimsenin olmadığı belirlenince, çalışmalar sonlandırıldı.
İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, dün akşam saatlerinde kaçakları taşıyan zodyak bot battı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, teknedeki 11'i kaçak, biri zodyak botun sahibi 12 kişi, balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. 12 kişi, sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri ise kayıp kişilerin olma ihtimaline karşın sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Kayıp kimsenin olmadığı belirlenince çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarılan 11 kaçak, hastanedeki kontrollerinin ardından Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İfadeleri alınan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaçak göçmen taşımaktan kaydı bulunduğu öne sürülen ismi açıklanmayan zodyak botun sahibi ise gözaltına alınarak Narlıkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldıKaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldıKaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldıKaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldı

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