HABER

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma sonlandırıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı.

Mehmet DOĞANER- Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı. Sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp kimsenin olmadığı belirlenince, çalışmalar sonlandırıldı. İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, dün akşam saatlerinde kaçakları taşıyan zodyak bot battı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, teknedeki 11'i kaçak, biri zodyak botun sahibi 12 kişi, balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. 12 kişi, sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahil Güvenlik ekipleri ise kayıp kişilerin olma ihtimaline karşın sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Kayıp kimsenin olmadığı belirlenince çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarılan 11 kaçak, hastanedeki kontrollerinin ardından Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İfadeleri alınan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçak göçmen taşımaktan kaydı bulunduğu öne sürülen ismi açıklanmayan zodyak botun sahibi ise gözaltına alınarak Narlıkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Malatya'da ölen muhtarı kızı zehirlemişMalatya'da ölen muhtarı kızı zehirlemiş
Edremit'te otomobiliyle terör estiren sürücü tutuklandıEdremit'te otomobiliyle terör estiren sürücü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.