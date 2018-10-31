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Kaçakların çantasından 11,5 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 133 kaçak yakalandı.

Kaçakların çantasından 11,5 kilo esrar çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 133 kaçak yakalandı. Kaçaklara ait bir çantada yapılan aramada 11 kilo 529 gram reçine esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Gevaş İlçesi'ne bağlı Yoldönde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dövecik Mahallesi kırsalında devriye görevi yürütürken, yaya olan kalabalık bir grubu durdurup kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, 75'i Afganistan, 56'sı Pakistan, 2'si Bangladeş uyruklu olduğu belirlenen 133 kişinin, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Kaçakların üst ve eşyalarında da arama yapıldı. Bir çantada 11 kilo 529 gram reçine esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Diğer kaçaklar ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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