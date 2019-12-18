HABER

Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde gasp girişiminde bulunan kadın, kaçamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 17 Aralık saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi.

Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde gasp girişiminde bulunan kadın, kaçamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 17 Aralık saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinde gasp edildiği ihbarı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde gasp olayını gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kalan şahsın N.E. isimli kadın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı

Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti 
TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

Cezaevinden çıkmıştı... İkinci kez dava açılınca hayatının şaşkınlığını yaşadı

Cezaevinden salıverilmişti... Kararı duyunca şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.