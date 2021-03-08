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  4. Kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu: Ağabey cezayı az yazın

Kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu: Ağabey cezayı az yazın

08.03.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu: Ağabey cezayı az yazın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu atık kağıt çuvalında yakalanan otomobilin sürücüsüne 18 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerince 10 kilometre takip edilen otomobil Çal Caddesi'nde park halinde buldu.

ATIK KAĞIT TOPLAMA ÇUVALI İÇİNDE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen ve kaldırıma zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanan sürücü N.C. (19) polisleri görmediğini ve kaçmadığını ileri sürdü.

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1,80 PROMİL ALKOL

Yapılan kontrolde 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift atmak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 18 bin 500 lira ceza verildi.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü, polis ekiplerine "Ağabey cezayı az yazın. Valla ödeyecek gücüm yok, çok yazarsanız ödeyemem." dedi.

Trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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(AA)

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Ceza Denizli
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