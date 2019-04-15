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Kaçan atlar güçlükle yakalanabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta güneşlenmeleri için götürüldükleri baraj kenarından kaçan 5 at, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda bir sitesinin bahçesinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta güneşlenmeleri için götürüldükleri baraj kenarından kaçan atların yakalanması için yoğun çaba sarf edildi.

Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhsin Kılıçsallayan, güneşlenmesi için 5 safkan Arap atını Sır Barajı kenarına götürdü.

Bir süre sonra atların kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler ve atın sahibi, yakalamak için yoğun çaba harcadı.

Trafikte sürücülere de zor anlar yaşatan atlar, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda bir sitesinin bahçesinde sıkıştırılıp, polis ekipleri ve sahibi tarafından yakalandı.

Yaşananlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda kaçan atların kent trafiğinde ilerlemesi, polis aracı ve sahibinin de atları yakalamak için arkalarından gitmesi yer alıyor.

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