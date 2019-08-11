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Kaçan boğa, sahibini peşinden koşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'de kasabın elinden kaçan kurbanlık boğa, veteriner hekim ve sahibini sokak sokak peşinden koşturdu.

Kaçan boğa, sahibini peşinden koşturdu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kasabın elinden kaçan kurbanlık boğa, veteriner hekim ve sahibini sokak sokak peşinden koşturdu. Boğa, uzun uğraşlar sonucu kaçtığı yere 8 kilometre mesafede sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Tepecik Mahallesi'ndeki kurban kesim pazarında kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Güleser Kocaman (60), Kurban Bayramı öncesi 7 bin 500 TL'ye satın aldığı boğanın yakalanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Veteriner hekim ile Güleser Kocaman, boğanın peşine düştü. Tepecik'ten Güzelyalı sahiline kadar sahibini ve veterineri peşinden koşturan boğaya, iki sakinleştirici iğne atıldı. İğnenin etkisi kendini gösterene kadar kaçmayı sürdüren boğa, sahilde yere yığıldı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca sahibini ve veterineri peşinden koşturan boğanın gözlerini bağla için nakliye aracı çağırıldı. Boğa, çevre sakinlerinin yardımıyla nakliye aracına kadar getirildi. Güçlükle araca konan boğa, mezbahaya götürüldü.
Güleser Kocaman, "Boğa bizi buraya kadar koşturdu. Eşim arabayla bizi takip etti. 2 saattir kovalıyorum" dedi.

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Kaçan boğa, sahibini peşinden koşturduKaçan boğa, sahibini peşinden koşturduKaçan boğa, sahibini peşinden koşturduKaçan boğa, sahibini peşinden koşturdu

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