Kaçan boğa sürücülere zor anlar yaşattı

RİZE (AA) - Rize'de sahibinin elinden kaçarak yola çıkan ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Sahil dolgu alanında, kasap olduğu öğrenilen sahibinin elinden kurtularak kaçan boğa, Karadeniz Sahil Yolu'ndan karşıya geçti.

Rize Devlet Hastanesine kadar ulaşan boğa, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Rize Ziraat Çay Bahçesi'ne doğru yokuş yukarı çıkmaya başladı.

Burada sahiplerinin yakalanmaya çalıştığı boğa, bir emlak ofisine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ekipleri, boğaya sakinleştirici iğne attı. Buna rağmen sakinleşmeyen boğa, emlak ofisinden çıkarak yokuş aşağı koşmaya başladı.

İki apartmanın arasında sıkışan boğa, sakinleştirici iğne atıldıktan sonra iple bağlanmaya çalışıldı. İpi tutanları da sürükleyen boğa, bir süre daha kaçtıktan sonra yakalandı.

Kovalamaca sırasında vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yakalandığı yol ortasında, sahibi tarafından kesildi.