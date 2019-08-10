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Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ipini koparıp kaçan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana düştü.

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ipini koparıp kaçan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana düştü. Boğayı düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki Fikret Işık'a ait kurbanlık boğa, ipini koparıp evin önünden kaçmaya başladı. Aile hemen araçlarıyla boğanın peşine düşerken, Körfez Belediyesi'ne de haber verdi. Körfez Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan boğayı sakinleşmesi için 6 uyuşturucu iğne attı. Güney Mahallesi Nizam Sokak'a kadar kaçan boğa iğnelerin etkisiyle bayılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yanındaki çalıların arasına düştü.

Boğa bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çalıların arasındaki boğayı halatlarla bağladıktan sonra merdivenli araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılan boğayı kontrol etmesi için olay yerine veteriner hekim çağırıldı.

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